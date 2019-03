AutoritÃ© de rÃ©gulation (Are)- De report en report pour les offres de nouvelles licences

Mauriweb - L’Autorité de régulation a encore fait contre mauvaise fortune report de l’appel d’offres pour l’exploitation des licences 2, 3 et 4G, apprend-on de source officielle.



Reporté une première et une seconde fois, l’appel d’offres est à nouveau reporté nous apprend un communiqué laconique de l’Are. Dans son dernier communiqué, en effet, l’Are informe de «sa décision de reporter jusqu’au 11 avril 2019 à 12h (au lieu du 25 mars 2019 à 12h), la date limite de réception des dossiers de soumission pour l’appel d’offres lancé le 11 février 2019 relatif à l'attribution de licences en vue de l’établissement et l'exploitation de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public en Mauritanie ».



L’appel d’offre du 11 février avait diminué drastiquement les prix des licences. Mais l’appât de la réduction des prix des licences d’exploitation 2/3 et 4G à un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) d’ouguiyas MRU pour la licence 4G pour une durée de 15 ans et à deux milliard cinq cent millions (2 500 000 000) d’ouguiyas pour la licence 2G/3G/4G pour une durée de 15 ans n’ a visiblement pas accrocher les opérateurs.



Considéré comme infructueux dans sa seconde version dont la limite était prévue pour le 25 mars prochain, (initialement fixée au 13 mars) l’appel d’offres est réchauffé dans sa dernière version et ce jusqu’au 11 avril 2019 en espérant que des clients se manifestent.









