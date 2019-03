Le FranÃ§ais Klein Maderin Fall remporte le tour cycliste international du Sahel

Apanews - Le cycliste français Klein Maderin Fall a remporté la première place du tour cycliste international du Sahel qui a sillonné les régions du nord mauritanien, a-t-on appris de sources sportives dimanche à Nouakchott.



La seconde place est revenue au Libyen Alaadine Hamoudi et la 3ème au Marocain Seyid Al Moutawakkil. Les 4 autres places du tour qui a pris fin samedi dans la ville de F’derick sont revenues respectivement aux Mauritaniens Mohamed Ould Srab, El Haj Ould Cheikh, Issa Ould Bamba et Lemana Ould Sidi Ebba.



Organisée par le ministère mauritanien de la Jeunesse et des Sports et la Fédération mauritanienne de cyclisme, la compétition a connu la participation de 15 équipes de 68 cyclistes représentant plusieurs pays d’Afrique et d’Europe. Au total, il y avait une caravane de 180 personnes.



La compétition a contribué à la découverte de sites touristiques dont regorge la Mauritanie, a souligné le gouverneur adjoint du Tiris Zemmour, Mohamed Abdallahi Ould Ahmed.



Le tour cycliste avait été lancé mardi dernier à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce dernier avait alors indiqué que le secteur des sports a souffert pendant une longue période de la négligence et de la marginalisation.



La politique de l’Etat a visé dès le début à le développer, a-t-il précisé, appelant toutes les parties, au niveau du gouvernement, des fédérations, des clubs et de la société civile, à déployer tous les efforts possibles pour hisser le sport national au plus haut niveau.



