Divulgation de la date de l'annonce de la candidature de Mohamed Ould Mouloud

Les partisans du chef du parti de l'opposition, l'Union des forces du progrès (UFP), sont en train de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de la cérémonie d'annonce de la candidature dans la capitale Nouakchott avant le 7 avril 2019.



Après l’adoption de la proposition du Comité permanent par le bureau exécutif du parti, malgré l’opposition de certaines personnalités de ce bureau.



Selon des sources, le président Mohamed Ould Mouloud qui s'est assuré le soutien de la majorité au sein du bureau exécutif et du Conseil national annoncera sa candidature à l'élection présidentielle le 6 ou 7 avril.



La candidature sera annoncée en consultation avec les dirigeants du rassemblement des forces démocratiques (RFD) et du parti INAD, dirigé par l'homme d'affaires de l'opposition Abdoul Qouddous Ould Abeidna.



