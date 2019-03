Mauritanie : les directeurs des Ã©tablissements secondaires rÃ©clament des indemnitÃ©s dâ€™encadrement

Sahara Médias - La coordination des directeurs des établissements secondaires a demandé à ce que ses adhérents puissent bénéficier des indemnités d’encadrement décidées récemment par le gouvernement en faveur de certains départements gouvernementaux dont le département de l’éducation.



Dans une lettre adressée au président de la république, la coordination estime dérisoire l’indemnité qui a été accordée à ses adhérents dans le décret 2016/082, qui avaient été alignés sur les directeurs adjoints des administrations centrales.



La coordination ajoute que l’enseignant a encore besoin que sa situation s’améliore davantage afin qu’il puisse faire face aux exigences de la vie quotidienne ajoutant que les espoirs étaient basés sur les indemnités d’encadrement fixées par le gouvernement.



La coordination estime que le chef de l’état avait donné des instructions afin de faire bénéficier les directeurs des établissements secondaires de cette indemnité, accusant les parties concernées de s’être dérobées.



Elle a adressé une lettre de réclamation au président de la république, au premier ministre, au ministre de l’économie et des finances, à ceux de la fonction publique, de l’intérieur et de la décentralisation et de l’éducation nationale.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité