Urgent-SantÃ©- Le bloc opÃ©ratoire du centre hospitalier d'Aleg mis en quarantaine aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s suspect de 3 patientes

Mauriweb - Le centre hospitalier d'Aleg a mis en quarantaine le bloc opératoire et d'autres services de cette structure à la suite de la mort suspicieuse de trois personnes au moins, apprend-on ce lundi.



Parmi les services isolés on cite ceux de la maternité et d'urgence pour les enfants malnutris. Selon nos confrères de alakhbar qui rapporte la nouvelle, l'isolement de ces structures effectif depuis deux jours fait suite à la mort de trois mamans qui avaient subi des opérations de césarienne.



On indique aussi, selon la même source, que des activités d'assainissement de ces blocs est engagée depuis cet incident et que le centre hospitalier pourrait rouvrir ces services lundi ou mardi.