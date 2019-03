Le candidat Ould Boubacar hÃ´te du parti El Moustaqbel: Â« Le peuple mauritanien aspire au changement, jâ€™en suis convaincu Â»

Le Calame - Le parti El Moustaqbel a reçu dimanche après midi, à son siège central, situé non loin de la gare Khalifa Transport, à côté du carrefour de la centrale électrique chinoise, le candidat à la présidentielle, Sidi Mohamed Ould Boubacar.



A cette occasion, le siège a refusé du monde. Les militants et militantes du parti ont accouru de tous les quartiers de la capitale. Le but de cette rencontre était, pour les responsables d'El Moustaqbel d’exprimer au candidat Ould Boubacar, leur soutien à sa candidature.



Un soutien expliqué par le président du parti Moctar Ould Sidi Maouloud et le président du conseil national du parti, Samory Ould Beye, également président du Mouvement El Hor.



S’adressant à Ould Boubacar, tout sourire, les deux responsables déclarent : "nous avons la conviction que votre candidature peut apporter le changement auquel tous les mauritaniens de bonne foi, soucieux de l’avenir de leur pays aspirent. Les militants et militantes de notre parti, ici réunis, vous expriment leur soutien engagé ; ils ne ménageront aucun effort pour votre élection à la tête de ce pays qui, car celui-ci a besoin de rompre d’avec un système marqué du sceau de l’injustice, de l'exclusion de certaines composantes du pays, et de la mal gouvernance ; nous osons espérer que votre élection contribuera à réconcilier les mauritaniens entre eux, que le régime actuel a fini de diviser".



Les responsables d'El Moustaqbel ont mis à profit la rencontre pour inviter l’ensemble de leurs militants à venir nombreux à la cérémonie de déclaration officielle de candidature d’Ould Boubacar, le samedi 30 mars au stade municipal de Mellah.



Prenant la parole pour sa part, le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a remercié la direction du parti, ses militants, ses militantes et sympathisants pour leur présence massive à cette rencontre. Une présence qui témoigne, selon lui de l’intérêt que le parti accorde à sa candidature.



"Si j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle, c’est parce que je suis convaincu que la Mauritanie aspire au changement et je suis porteur de ce changement, dans la stabilité, dans le respect des droits de tous et de chacun, et pour le bon fonctionnement de nos institutions. Les mauritaniens souffrent de la dégradation continue de leur conditions de vie", dira-t-il.



S’adressant enfin à l’assistance, Ould Boubacar interroge : êtes-vous satisfaits de votre quotidien aujourd’hui ? Êtes-vous satisfaits de votre système éducatif, de votre système de santé, du chômage qui prévaut, du fonctionnement des institutions, de l’insécurité qui sévit dans nos villes… ? A ces questions, l’assistance répond en écho que non. Et le candidat enchaîne, alors, donnons-nous la main pour faire triompher le changement !



Interpellé par le reporter du Calame à sa sortie de la rencontre, le candidat Ould Boubacar répond que ses impressions sont très bonnes à l'issue de cette rencontre.













