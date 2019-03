Mauriweb - L’organisation Human Rights Foundation a exigé la libération des détenus Abderrahmane Weddady et Cheikh Ould Jiddou, constate-t-on dans un tweet publié ce lundi par cette organisation.



« Nous demandons la libération immédiate du lanceur d’alertes Abderrahmane Weddady qui est arbitrairement détenu en Mauritanie, en compagnie du bloggeur Cheikh Ould Jiddou, pour leurs enquêtes sur un scandale de corruption autour du président Mohamed Ould Abdel Aziz », écrit Human Rights Foundation.



Human Rights Foundation (HRF), basée à New York, aux Etats-Unis, est une organisation qui milite pour les droits humains dans le monde.



Interpelés une seconde fois, et dessaisis de leurs passeports, les deux détenus avaient convoqués vendredi dernier avant d’être placés en garde-à-vue.



Le parquet, rappelle-t-on, avait publié, le jour de l’arrestation des deux activistes, un démenti à l’existence d’une affaire de gel de deux milliards Usd aux émirats arabes unis où le président Aziz avait été cité. L’intéressé avait lui aussi nié l’existence de tels fonds.













