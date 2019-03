CommuniquÃ© de Presse: Union des Forces de ProgrÃ¨s - UFP

UFP - Le monde s’est à peine relevé du choc causé par l’attentat terroriste dont ont été victimes plus de cinquante fidèles musulmans qui accomplissaient les prières du Vendredi en Nouvelle-Zélande, que les média internationaux se font l’écho, depuis hier, de massacres atroces qui ont coûté la vie à plus de 135 citoyens maliens de l’ethnie peulh par une milice de chasseurs dogons proches du gouvernement.



Ces événements sont hélas récurrents depuis quelques années en dépit de la réprobation de la communauté internationale et interviennent dans un contexte sous-régional marqué par la montée des tensions et de la haine intercommunautaire dans plusieurs pays.



Face ces événements grave, l’UFP :



- Condamne fermement le massacre de civils sans défense

- Signale que tous ces drames nous incitent à plus de vigilance pour prévenir de tels dérapages



- Appelle les autorités maliennes à mettre un terme aux massacres des populations civiles sans défense et à protéger les populations.



Ufp Com









