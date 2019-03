PrÃ©sidentielle 2019 : Le 6 avril, date de lâ€™annonce de la candidature dâ€™Ould Maouloud (SOURCE)

Tawary - Le six avril prochain est la date prévue pour l’annonce officielle de la candidature du député Mohamed Ould Maouloud, président de l’UFP, à la présidentielle de juin prochain, nous renseigne une source proche du candidat.



Une candidature qui n’est pas de l’avis de tous les membres du directoire du parti, selon une source bien informée au sein dudit parti. Cette date sera approuvée par le comité permanent du parti Union des forces de progrès (UFP, opposition) durant une réunion de travail prévue les 27 et 28 mars.



Selon des observateurs, le candidat de l'UFP, pourrait avoir le soutien des autres de l'opposition particulièrement le RFD et l'UNAD.



A cette occasion, un rassemblement populaire sera organisé sur la place publique Ibn Abass, située près de la Grande Mosquée de Nouakchott, précise la source précitée.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité