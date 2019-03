Kiffa : plainte pour mariage d'une mineure Ã  10 ans

Essahraa - Une femme répondant au nom de L.M.S.V a porté plainte jeudi dernier auprès du parquet général prés du tribunal de Kiffa, la capitale de l’Assaba, pour spoliation de sa fille orpheline, L.M.F, née en 2010, de ses droits.



La mineure était partie pour dire bonjour à sa grand-mère, qui la donna en mariage à un vieux, père de famille, résident en Cote d’Ivoire et qu’elle n’a jamais vu, contre 500 mille ouguiyas anciennes, remettant la fille à son beau frère.



La mère a supplié la justice et les organisations de défense des droits humains de l'aider à recouvrer les droits de son enfant.



L'ONG CORDAK, dirigée par la militante des droits des femmes Zeinebou Mint Sidina, qui a dénoncé avec vigueur le mariage de la mineure, s’est aussi engagée aux côtés de la famille de l’enfant dans cette affaire de mariage précoce.



