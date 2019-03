AMICAL : Le Ghana dispose de la Mauritanie (3-1)

Football365 - Le Ghana a disposé de la Mauritanie (3-1), mardi à Accra en match amical de préparation à la CAN 2019.



Il ne fallait pas être en retard à Accra. Sur leur premier temps de possession dans le camp mauritanien, les hôtes obtenaient un penalty pour une faute sur Emmanuel Asante. De retour en sélection après quatre ans d’absence, Kwesi Appiah le transformait (3eme, 1-0). Loin de pousser cet avantage, les Black Stars se voyaient contester la possession de balle par de bons Mourabitounes.



C’est assez logiquement que ces derniers égalisaient, sur un magistral coup franc d’Adma Ba (48eme, 1-1). Les Ghanéens reprenaient l’avantage sur un beau coup de tête de Khaled Ekuban, déjà décisif ce week-end face au Kenya (70eme, 2-1). Le buteur continuait sur cette belle lancée en se muant en passeur, pour Thomas Partey (77eme, 3-1). Le break définitif était fait.



Les onze de départ :



Ghana : Ati, A.Frimpong, Opoku, Aidoo, L.Agbenyenu, Partey, Alh.Wakaso, Duncan, E.Asante, Schlupp, Kw.Appiah.



Mauritanie : Diaw Namori, Diaw El Mostapha, Bak.Ndiaye, Y.M.Dellah, Abeid, Abdoul Kader, Guidileye, Ibr.Coulibaly, El Id, Anne, Bessam.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité