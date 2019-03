Une quarantaine de sociÃ©tÃ©s chinoises au Forum des affaires Ã  Nouakchott

Apanews - Plus de 40 sociétés industrielles et commerciales chinoises prennent part au Forum des affaires mauritano-chinoises dont les travaux ont démarré mardi à Nouakchott, a constaté APA.



Ce forum a pour but de renforcer le partenariat entre les secteurs privés des deux pays dans les domaines économiques, commerciaux et techniques et de permettre aux hommes d’affaires chinois de connaitre le climat des affaires en Mauritanie.



Les discussions porteront ainsi sur les mécanismes de coopération, d’échange d’expériences et de partenariat pour impulser la coopération bilatérale entre les deux pays.



Pour la ministre mauritanienne du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Khadijetou M’bareck Fall, il s’agit d’une une nouvelle étape dans les relations économiques et commerciales entre Nouakchott et Beijing.



Une étape, a-t-elle expliqué dans un mot à l’ouverture des travaux, qui traduit véritablement l’action continue visant à renforcer les mécanismes d’intégration économique à travers la création de cadres institutionnels appropriés.



Mme Fall a précisé que de tels cadres devront permettre au secteur privé d’accompagner le gouvernement mauritanien dans sa démarche cherchant à développer les échanges économiques et commerciaux bilatéraux.



Elle n’a pas manqué de signaler le développement des ressources économiques de son pays, avec une amélioration constante du climat des affaires grâce une attraction économique et un cadre juridique qui garantissent la sécurité et la stabilité.



MOO/te/APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité