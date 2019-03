Mauritanie. PrÃ©sidentielle: Biram Dah ould Abeid officialise sa candidature

Le360 Afrique - Annoncée depuis plusieurs mois, la candidature à la présidentielle 2019 de Biram Dah ould Abeid, leader de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), une ONG antiesclavagiste, député, est désormais officielle depuis ce lundi 25 mars enfin d’après midi.



Le candidat a prononcé un discours fleuve d’investiture au cours d’un rassemblement populaire organisé à l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott.



Député élu sur une liste «Sawab/RAG», alliance bâtie autour d’un parti nationaliste arabe et d’un mouvement de la mouvance abolitionniste auquel l’administration refuse le récépissé nécessaire à la légalité de sa branche politique, Biram s’est plutôt proclamé «candidat national indépendant».



Le ton de son allocution se situe dans le registre de la rupture radicale sur la base d’un constat «la banalité sociale de la prévarication sur fond de favoritisme tribal, ethnique et relationnel, consacrant la prévalence de la fraude et du faux».



Biram a également dénoncé «l’institutionnalisation du racisme à tous les niveaux, la prééminence multidimensionnelle d’une composante au détriment de la collectivité nationale, l’épuration ethnique des années 1989-1991, point d’orgue d’une répression sans précédent…».



Au-delà des constats, il propose de redonner «un contenu aux principes d’une République dévoyée, clore le chapitre de l’impunité et de la préférence indue, éradiquer l’oppression léguée en héritage, mettre fin à l’impunité, procéder à un audit des ressources du pays et des avoirs de l’Etat», redonner ses lettres de noblesse à l’éducation à travers la revalorisation d’une école publique appelée à servir de creuset dans une perspective de construction d’une véritable nation,…



Il s’agit globalement d’un projet de société prônant un pays au sein duquel tous les mauritaniens seront des citoyens égaux.



Biram ould Dah ould Abeid a été prix de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour les droits de l’homme en 2013, candidat malheureux à l’élection présidentielle de juin 2014 et plusieurs fois emprisonné dans le cadre de son combat antiesclavagiste.



Les autres candidats officiellement annoncées à l’élection présidentielle de juin 2019 en Mauritanie sont: Mohamed Cheikh Ahmed dit Ghazouani, général à la retraite, ancien ministre de la Défense, soutenu par la majorité actuelle, Sidi Mohamed ould Boubacar, ancien Premier ministre, soutenu par Tawassoul, principal parti de l’opposition (islamiste) et Khaled Bouya Abass, opérateur économique et indépendant.



Par notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya









