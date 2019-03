Massacre des Peulhs au Mali, déclaration de Sidi Mohamed Ould Boubacar

RMI-Info - Candidat à l’élection présidentielle 2019 en Mauritanie, l’ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar a fait une déclaration suivante sur la situation au Mali.



"La république sœur du Mali connaît depuis depuis quelque temps des événements regrettables qui ont fait des dizaines de victimes innocentes. Le dernier en date a été celui où une agression a été perpétrée contre les habitants de la localité peulh d'Ogassogou au cours de laquelle plus de 160 personnes ont été tuées et leurs habitations et biens brûlés.



Cette attaque dont la communauté peulh a été la cible en République du Mali sœur, met le gouvernement de ce pays devant la responsabilité de protéger ces citoyens maliens car notre continent africain et notre sous région du Sahel ne peuvent supporter davantage de facteurs de division et de risques de dérapages.



A cette occasion, je lance un vibrant appel à mon frère le président malien Boubacar Keita afin qu’il prenne dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour que les responsables impliqués dans ces massacres rendent compte de leur forfait et qu’il exhorte tous ses compatriotes à se dresser contre les actes de ce genre.



De même que je lance un appel à mes compatriotes et à tous ceux et celles , épris de droits humains, où qu’ils se trouvent , à exprimer avec tous les moyens dont ils disposent, leur solidarité avec nos frères du Mali dans le drame qui vient de frapper leur pays.”









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité