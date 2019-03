Vidéo. Les industries pharmaceutiques tunisiennes à l’assaut du marché mauritanien

Le360 Afrique - Cette manifestation vise à permettre aux sociétés tunisiennes d’investir durablement le marché mauritanien dans le domaine de la distribution, et au-delà créer les conditions de promotion d’unités industrielles au niveau local.



Walid Safi, responsable export Afrique à «Sancella Tunisie», présente la spécialité de l’entreprise dans le domaine des produits d’hygiène (couches bébés, compresses stériles). Cette société industrielle exporte partout dans le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 50 millions d’euros.



Douss Taoufik, PDG Pharmadouss-CO, évoque la nécessité de création d’une industrie pharmaceutique en Mauritanie qui permettrait un accès plus facile aux produits à des coûts plus compétitifs et les nombreuses opportunités du marché, en dépit de certains problèmes qui peuvent être surmontés.







Le forum de Nouakchott a permis de prendre des contacts avec toutes les autorités impliquées dans la gestion de la filière pour aller vers cette direction.



Abdel Aziz Ben Abdallah, sous-directeur chargé des industries diverses au sein du Centre de promotion des exportations (CEPEX) de Tunisie, évoque les objectifs du forum d’affaires mauritano-tunisien axé sur les industries pharmaceutiques, l’importance de la filière en Tunisie et les bonnes perspectives ouvertes par la rencontre de Nouakchott.



Par notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya









