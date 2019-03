Politique : Le BE de lâ€™UFP lance Ould Maouloud dans la bataille Ã  la prÃ©sidentielle

Mauriweb - Le Bureau exécutif de l’Union des Forces du Progrès (UFP) a décidé mercredi d’investiture le président du parti, Mohamed Ould Maouloud, pour la future élection présidentielle 2019, a-t-on appris ce jeudi.



La décision du bureau exécutif de présenter le président du parti, qui a fait des vagues parmi les dirigeants de cette formation, devrait cependant être entérinée jeudi par le conseil national, précise-t-on de même source.



Une cérémonie d’annonce populaire de cette candidature du président de l’UFP, soutenue par le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), est prévue le 6 avril prochain. Mohamed Ould Maouloud n'en est pas à son coup d'essai et s'était déjà présenté en 2007 sur une liste de 19 candidats. Son score était en dessous des attentes escomptées.



En 2009, dans le sillage de la crise politique issue du putsch du président Aziz contre le président Sidi Ould Cheikh Abdellahi, l'UFP n'avait pas présenté de candidat se contentant de battre campagne pour le candidat de l'Opposition avant d'opter, à l'instar de l'opposition traditionnelle, pour le boycott de la présidentielle en 2014.



A ce jour, note-t-on, cinq candidats, dans l’ordre des déclarations, Biram Dah Abeid, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani, Khaled Abass, Sidi Mohamed Ould Boubacar et Mohamed Ould Maouloud sont pressentis, briguer le suffrage des électeurs pour la présidentielle de juin prochain.









