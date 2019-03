Challenge trophy 2019 : Ã§a dÃ©marre le 31 mars

RIM Sport - Le Challenge trophy 2019 dames de la Zone 2 (cadets et juniors) démarre le 31 mars prochain à l’Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ex Ancienne maison des jeunes) de Nouakchott.



Six pays sur les huit pressentis ont confirmé leur participation au tournoi, a annoncé le secrétaire général de la fédération mauritanienne de hand ball Medoune Adama Diop, au micro de RimSport.net Par contre la Sierra Leone et le Maroc (invité) ont désisté.



Les délégations sont attendues à Nouakchott, les 29 et 30 mars. Le président de la Confédération Africaine , le docteur Aremou Mansourou effectuera le déplacement de la capitale mauritanienne. Son arrivée est programmée au 3 avril. Le patron du hand ball africain assistera ainsi aux finales prévues le 4.



A trois jours du démarrage de la compétition, les préparatifs vont bon train. Les sélections mauritaniennes affinent les derniers réglages et affûtent déjà leurs armes.



Enfin, des travaux de rénovation ont été effectués à l’ISJS où le terrain a été refait.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité