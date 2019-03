UniversitÃ© : Huit blessÃ©s parmi les Ã©tudiants

Mauriweb - Huit étudiants ont été blessés et acheminés à l’hôpital suite à l’intervention musclée de la police mercredi a déploré Cheikh Sidiya Ismael, secrétaire général adjoint du syndicat de l’Union nationale des étudiants mauritaniens.



Cette déclaration a été faite par le responsable du syndicat des étudiants à nos confrères de Alakhbar.



Les étudiants avaient, rappelle-t-on, organisé un sit-in devant le centre des services universitaires pour protester contre le déni d’hébergement de centaines d’étudiants et la dégradation des services du centre.













