La police arrache les affiches appelant la population Ã  participer au meeting du candidat Ould Boubacar

Alakhbar – Des éléments de la police mauritanienne ont arraché le jeudi matin 28 mars courant, les banderoles appelant la population à participer au meeting attendu ce samedi, à l’occasion de l’annonce de l’ex PM Sidi Mohamed Ould Boubacar de sa candidature à l’élection présidentielle de 2019.



La police a suivi l’itinéraire d’affichage desdits slogans dans les principales rues de la capitale Nouakchott, afin de les enlever.



Les banderoles appelaient le public à venir nombreux assister au meeting populaire prévu le samedi 30 mars courant, au stade de Mellah à Nouakchott.



Traduit de l’Arabe par Cridem



https://alakhbar.info/?q=node/16734