Massacre du village peul au Mali : la colonie malienne Ã  Nouakchott protesteâ€¦

Sahara Médias - La colonie malienne en Mauritanie a organisé ce jeudi matin un sit-in devant l’ambassade du Mali à Nouakchott pour exiger l’arrêt des exactions contre les populations peules.



Les manifestants auxquels s’étaient joints des activistes mauritaniens scandaient des slogans qui demandaient au gouvernement malien d’empêcher l’extermination des Peuls.



Ils ont exprimé leur solidarité avec les Peuls après la tuerie dont ils ont été victimes dans un village du centre du Mali et qui avait fait 157 morts.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité