SÃ©curitÃ©/Nouakchott-Sud : Des mineurs impliquÃ©s dans des vols arrÃªtÃ©s par la police

Tawary - Les éléments du commissariat des mineurs à Arafat, relevant de la sureté régionale de Nouakchott-Sud, ont réussi, ce jeudi 28 Mars, à arrêter deux mineurs, impliqués dans plusieurs cas de vols effectués dans différents quartiers du département d’Arafat.



Les services de la police avaient reçu des plaintes au sujet de vols par effraction,a-t-on appris. C’est après des investigations intenses que les deux jeunes garçons ont été reconnus dans un accident qui s'est produit , hier , mercredi, sur la route Rosso-Nouakchott, nous apprend une source.



Les policiers ont trouvé sur les deux jeunes les objets volés dont des téléphones. Les policiers avaient lancé leurs filets suite à un pli de plaintes reçues par différents commissariats de police de la part des victimes.



Ils avaient arraché d’une enseignante son sac,tôt, ce lundi, alors qu’elle se rendait à son lieu de travail situé, non, loin du lycée Arafat I. Le sac contenait un téléphone cellulaire, une somme d’argent et d’autres effets. Selon la victime, la scène s'est déroulée en présence d'un groupe d'hommes qui attendaient un taxi sur la route qui borde le lycée et le marché d'Arafat. "Personne n'a pipé mot ", a-t-elle dit.



Ce jeudi, dans les locaux du commissariat, les auteurs des vols et agressions ont été reconnus par leurs victimes. Les effets retrouvés avec eux ont été restitués à leurs propriétaires suivant une procédure judiciaire. "Ce duo était souvent armé d'armes blanches et commettait ses forfaits sur un vélo", explique une source.



Une fois les procédures d’enquête accomplies, ils seront suivant les procédures judiciaires devant la justice.









