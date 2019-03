Ghazouni Ã  la conquÃªte de lâ€™Ã©lectorat nÃ©gro-mauritanien

Les Mauritanies - Après avoir été détaché de la fonction du ministre de la défense pour se consacrer à la préparation des présidentielles 2019, le général, Mohamed El Ghazouani est en position d’attaque. L’ex-chef d’état-major général des Armées, entend chausser ses bottes pour aller à la conquête de la communauté négro-mauritanienne.



Ainsi, le successeur désigné du président Mohamed Abdel Aziz entame une tournée stratégique à partir du 1er avril. Mohamed El Ghazouani devrait tour à tour se rendre à Rosso, Boghé, Bababé et Kaedi, quatre circonscriptions aux mains de l’UPR, pour présenter sa candidature et insister sur l’unité nationale.



Une intégration qui a longtemps souffert de discours haineux et de propagations d’idées arrêtés de certains activistes. Ces derniers qui n’hésitent pas à tirer sur la ficelle.



Ce qui est sûr, le cavalier de la mouvance présidentielle ne sera pas seul dans cette bataille .Le novice en politique sera soutenu par beaucoup de leaders de la vallée, qui se sont déjà affirmés.



D’ailleurs, certains d’entre eux ont commencé à battre le rappel des troupes .Une histoire de montre au candidat du pouvoir qu’ils sont les maîtres incontestés de cette région, véritable grenier électoral.



À l’heure où s’écrivaient ces modestes lignes, il n’était pas certain que le général pousse la visite jusqu’au Guidimakha, ce qui serait un drame au vu de la mobilisation déployée par la famille Yaya Kane.



Une erreur politique fatale qui risquerait de coûter cher au prétendant au fauteuil de Aziz.



Comme disent les férus en politique, mieux vaut apprendre à additionner que de soustraire.



L’homme de troupe à plus que jamais besoin de mobiliser l’ensemble de la force politique négro-mauritanienne pour conquérir le pouvoir lors du scrutin présidentiel, prévu en juin prochain.



De l’avis de certains observateurs, même si le poulain d’Aziz a la faveur des pronostics, l’opposition, en ordre dispersé n’a pas encore dit son dernier mot.



À suivre !









