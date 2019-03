Les dirigeants dâ€™Arabie saoudite se succÃ¨dent en Tunisie, le roi Salmane sur place

Sputnik France - Le palais royal saoudien a annoncé dans un communiqué que le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud se rend, ce jeudi, en Tunisie pour une visite de deux jours. Les questions bilatérales, régionales et internationales seront évoquées. En novembre 2018, le prince Mohammed ben Salmane avait aussi visité ce pays, ainsi que la Mauritanie et l’Algérie.



Le roi d'Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, se rend ce jeudi en Tunisie pour une visite d'État de deux jours, sur invitation du chef de l'État tunisien, a indiqué un communiqué du palais royal publié par l'Agence de presse saoudienne (SPA).



Les discussions entre les deux responsables porteront sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales. Auparavant, le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, s'était également rendu en Tunisie, ainsi que dans d'autres pays maghrébins.



«Le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, a quitté, jeudi 28 mars, Riyad, à destination de la République tunisienne en visite officielle sur invitation du Président tunisien Béji Caïd Essebsi», indique le communiqué. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État discuteront «des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer dans tous les domaines, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun», est-il souligné.



Cette visite est la deuxième, en moins de six mois, d'une personnalité saoudienne de haut niveau en Tunisie. En effet, également sur invitation du Président tunisien, le prince héritier Mohammed ben Salmane s'était rendu dans ce pays en novembre 2018, dans le cadre de sa tournée dans de six États arabes et maghrébins. Le prince a par la suite, en décembre, visité la Mauritanie et l'Algérie. Le Maroc ne faisait pas partie de la tournée du prince.



Les autres pays arabes visités par Mohammed ben Salmane sont les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte.









