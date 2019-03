Le couscous, candidat du patrimoine immatÃ©riel de l'UNESCO

Les Eco - Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et la Tunisie ont déposé le vendredi 29 mars 2019, un dossier commun intitulé « Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du Couscous » en vue d’une inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.



Zouhour Aloui, ambassadrice du Maroc auprès de l’UNESCO, Ghazi Gherairi, ambassadeur de Tunisie auprès de l’UNESCO,Abdelkader Messdoua, ambassadeur d’Algérie à Paris et auprès de l’UNESCO, et Mohamed El Béchir Oueled EL HAJ, chargé d’affaires à la délégation de Mauritanie auprès de l’UNESCO ont signé, jeudi matin, au siège de l’UNESCO à Paris le dossier relatif à cette inscription avant de le remettre au secrétariat de la Convention de 2003.



Première étape vers l'inscription de ce savoir riche en symboliques identitaires et signifiants historiques, sociaux et économiques, ce dépôt couronne un long et laborieux travail des experts maghrébins soutenus par les ministères de la Culture des quatre pays ainsi que les structures en charge de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine.



Le couscous ainsi que les savoirs, savoir-faire et pratiques qui y sont liées constituent une composante évidente de l’identité maghrébine. Ce plat, fortement présent dans les traditions culinaires de toute la région, est présent dans les moments de joie comme ceux de deuil, tant parmi les riches que les démunis ainsi que dans la ville et la campagne.









