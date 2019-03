VidÃ©o. GrÃ¨ve illimitÃ©e des Gros porteurs Ã  Rosso SÃ©nÃ©gal : Gora Khouma dÃ©nonce la faiblesse des autoritÃ©s sÃ©nÃ©galaises devant la Mauritanie

DakarActu - Gora Khouma est catégorique : le mot d’ordre de grève illimitée entamé par les gros porteurs sénégalais ne sera levé que lorsque les autorités sénégalaises proposeront des solutions concrètes sur la situation des gros porteurs sénégalais de l’axe Rosso.



Venu s’enquérir de leur situation à la traversée de Rosso Sénégal, le secrétaire général des routiers du Sénégal déplore ce qu’il considère comme une faiblesse des autorités sénégalaises devant la Mauritanie. Selon Gora Khouma, les autorités mauritaniennes veulent exiger aux gros porteurs sénégalais des règles qui défient le bon sens. À titre d'exemple, le choix d’une seule compagnie d’assurance pour trois jours seulement pour un montant équivalent à un an.



Nonobstant les tracasseries lors de la traversée du bac en terre mauritanienne. Ce que les gros porteurs ne laisseront plus continuer, selon toujours Gora Khouma. « La grève va continuer jusqu’à ce que les autorités nous proposent des solutions concrètes».



Le secrétaire général des routiers du Sénégal dénonce également l’inertie des autorités sénégalaises face à la situation que traversent les gros porteurs sénégalais...

















