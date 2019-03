Mauritanie : Lâ€™actuelle CENI sera chargÃ©e de gÃ©rer la prÃ©sidentielle prochaine

Tawary - Le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la décentralisation, Monsieur Ahmedou Ould Abdallah a informé la commission des partis de l’opposition que l’actuelle commission électorale nationale indépendante (CENI) sera maintenue pour gérer l’élection présidentielle de juin prochain, a-t-on appris.



Il a par la suite déclaré que les autorités sont disponibles pour discuter des points énumérés dans la requête adressée aux autorités par l’opposition.



Selon nos sources, une réunion a regroupé, ce vendredi matin, le ministre de l’intérieur, Mohamed Ould Khlil (UFP), Mohamed Mahmoud Ematt (RFD), Saleck Sidi Mahmoud (Tawassoul), Sidi Elkory (UNAD) et Abdessalam Ould Horma (Sawab).



Nous rappelons qu'au cours d’une conférence de presse animée, mardi dernier, par l’opposition (FNDU/AEOD), son président Mohamed Ould Maouloud a dit 10 partis représentés au sein de cette CENI soutiennent le candidat Mohamed Ould Ghazwani.



Nous signalons qu'au sein de l'actuelle instance de régulation des élections il y a des représentants des partis de la majorité et de l'opposition dialoguiste.









