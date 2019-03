Lâ€™UE confirme un appui budgÃ©taire Ã  la Mauritanie Ã  l'occasion d'une visite de haut niveau

UE | Mauritanie - Signature d'une Convention de financement à l’occasion de la visite à Nouakchott de M. Stefano Manservisi, Directeur général de la Coopération internationale et du Développement à la Commission européenne.



Un signe fort du partenariat étroit entre l'Union européenne et la Mauritanie, une Convention de financement d'un montant de 25 millions d’euros (1.03 milliard MRU) pour un appui budgétaire à la Mauritanie a été signée ce vendredi 29 mars 2019 par l’Union européenne et le Ministère de l'Economie et des Finances.



Cet appui vise à accroître les capacités du gouvernement mauritanien pour mettre en œuvre sa Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) et pour soutenir particulièrement le maintien de la sécurité et la gestion de la migration irrégulière.



La Convention comprend une aide budgétaire d'un montant de 20 millions d’euros sur les années 2019 et 2020 et un appui complémentaire de 5 millions d’euros. Ce dernier sera mis en œuvre à travers une extension du Programme d'appui à la gestion des finances publiques (PAGEFIP), un appui stratégique dans le domaine de la sécurité terrestre et maritime et un appui dans le domaine de la protection des migrants et le respect des droits humains.



Lors de la signature, le Directeur général de la Coopération internationale et du Développement à la Commission européenne, M. Stefano Manservisi, a déclaré :



"Je me réjouis d'être ici à Nouakchott pour la signature de cette convention qui va renforcer significativement notre coopération avec la Mauritanie via la réintroduction de la modalité d'appui budgétaire. L'Union européenne et la Mauritanie ont des partenariats stratégiques dans plusieurs domaines dont celui du contrôle des flux de migration irrégulière et de la stabilisation sécuritaire face aux menaces terroristes et aux trafics illicites comme la drogue. Le programme signé aujourd'hui supportera les efforts du Gouvernement dans ces domaines et l'encouragera également vers des réformes favorisant une meilleure gestion des ressources publiques au bénéfice de toutes les populations".



De son côté, M. Mohamed Ould Kembou, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget, Ministre de l’Economie et des Finances par intérim, a souligné que "cet appui budgétaire est pour nous une nouvelle marque de confiance et de soutien de l'Union européenne aux réformes entreprises ces dernières années et qui visent à promouvoir une croissance durable et inclusive au profit de l’ensemble de nos citoyens."











