Mauritanie : grÃ¨ve des camionneurs sÃ©nÃ©galais Ã  Rosso

Journal du Sénégal - Une grève des camionneurs sénégalais qui relient les deux rives du Fleuve paralysent le trafic des marchandises à Rosso-Mauritanie, selon plusieurs sources concordantes contactées par APA vendredi dans cette ville.



Les camionneurs grévistes assurent l’acheminement des marchandises provenant du Sénégal et des autres pays d’Afrique subsaharienne vers la ville mauritanienne sans continuer vers l’intérieur du pays.



Pour ce seul franchissement du fleuve, ils sont contraints à payer une assurance mauritanienne pour leur séjour et dont le montant est proportionnel à la contenance du camion et à la durée du séjour.



Auparavant, la plupart de ces camions tiraient profit des spéculations entourant le prix qui se négociait auprès des sociétés d’assurance, lesquelles rivalisaient pour conquérir une plus grande part du marché.



Mais depuis quelques mois, les autorités mauritaniennes ont réorganisé le secteur des assurances et exigé l’unification du prix. Ce dernier est donc jugé exorbitant par les camionneurs sénégalais qui ont riposté en entrant en grève depuis trois jours.



« En attendant un dénouement, nous n’avons qu’à attendre car les importations via le fleuve sont acheminées exclusivement par les transporteurs sénégalais », réagit un marchand mauritanien à Rosso contacté par APA.



APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité