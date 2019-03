Brakna : DÃ©marrage de la premiÃ¨re Ã©dition du festival culturel dâ€™Aleg

AMI - Les festivités commémoratives de la première édition du festival d’Aleg pour la culture et les traditions ont débuté, vendredi soir, dans la capitale du Brakna, à l’initiation de l’association "Tous pour la construction de la ville d’Aleg" et sous le thème : l’unité nationale : gage de développement.



D’une durée de trois jours, le festival comporte des exposés, conférences et soirées artistiques sur le thème, l’unité nationale.



La manifestation a pour objectif de jeter la lumière sur le vrai visage de la ville et de sortir son patrimoine et celui du Brakna dans son ensemble du cercle de la léthargie et de l’oubli, d’une part, et faire revivre son passé radieux, d’autre part.



Supervisant l’évènement, au nom du ministre de la culture, le wali du Brakna, M.Mohamed Cheikh Ould Soueidi, a précisé que le festival offre une opportunité annuelle pour la promotion et la vulgarisation de la culture de la zone et du patrimoine culturel national dans son ensemble.



Il a ajouté que le festival se tient à un moment où le pays connait un bond qualitatif dans les différents domaines : culturel, politique, économique et social, lui permettant d’occuper la place qui lui convient dans le concert des nations.



Le wali a enfin salué les efforts du comité de supervision de cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de l’application des directives clairvoyantes du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, visant à développer et à valoriser notre patrimoine culturel ancestral.



Pour sa part, le directrice du festival, Mme Aichettou Sidibé, elle vivement salué la présence massive des habitants de la ville et leur contribution significative au succès du festival dont la première édition sera axée sur la production locale afin de l’a valorisée et d’y faire profiter les habitants de la zone.



L’Assistance a suivi, en marge de la cérémonie d’ouverture, des lectures poétiques, des séquences musicales et des sketchs glorifiant l’unité nationale.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de l’adjoint du hakem d’Aleg et celui du maire de sa commune ainsi que les chefs des services régionaux.













