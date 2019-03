Tunis: l'Ã©mir du Qatar quitte prÃ©maturÃ©ment le sommet arabe

Le Figaro - L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a quitté prématurément aujourd'hui le 30e sommet de la Ligue arabe à Tunis, l'agence officielle de l'émirat QNA ne fournissant aucune indication sur le motif de ce départ.



L'émir a quitté la réunion «après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture», selon QNA, qui n'a donné aucun autre détail.



Alors que plusieurs dirigeants venaient d'appeler à dépasser les différends, il est parti durant le discours du secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit, et «a quitté la Tunisie», a de son côté indiqué à l'AFP un responsable tunisien sous le couvert de l'anonymat.



Le riche émirat gazier est au cœur d'un conflit diplomatique depuis juin 2017 qui l'oppose à plusieurs autres pays arabes, dont l'Arabie saoudite. À cette date, Ryad, mais aussi les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont rompu leurs relations avec Doha, lui imposant un blocus économique et diplomatique.



Ryad et ses alliés accusent le Qatar de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran, puissance régionale chiite rivale de l'Arabie saoudite sunnite, et de soutenir des groupes islamistes radicaux, ce que Doha nie. Aucune tentative de réconciliation n'a abouti à ce jour.



Le Figaro avec AFP









