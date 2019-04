Challenge Trophy Dames : Fortunes diverses des sÃ©lections mauritaniennes

RIM Sport - Entrées en lice ce 31 mars 2019, à l’entame du Challenge trophy de la zone II, à Nouakchott, les deux formations mauritaniennes cadettes et juniors ont enregistré des fortunes diverses.



A la nouvelle maison des jeunes, les cadettes ont trébuché face aux maliennes (16 à 17),en dépit du fort soutien du large public qui s’est déplacé. Le Sénégal avait disposé lors de la rencontre inaugurale de la Gambie 43 à 10.



Chez les juniors logées à l’ISJS, les mauritaniennes ont profité du forfait de la Guinée Bissau pour enregistrer les trois points. Le Sénégal s’est imposé face au Cap Vert 37 à 28.



Pour rappel, c’est le directeur général des Sports, Diagana Tahirou qui a donné le coup d’envoi de la compétition, en présence des dirigeants de la fédération mauritanienne de handball, des représentants des pays engagés et des autorités départementales d’ElMina.



Dans un discours prononcé à cet effet, il a encouragé les sportives à faire preuve de fair play, au cours de la compétition.



Diagana a exprimé sa gratitude et les remerciements de son département à la fédération internationale pour la confiance renouvelée à la fédération mauritanienne de hand ball qui a eu à organiser l’an dernier cette même compétition au profit des garçons.



Occasion aussi pour le directeur général des Sports de souhaiter la bienvenue aux délégations qui ont répondu favorablement à l’invitation de la Mauritanie. Diagana a enfin souhaité une bonne compétition à toutes les équipes engagées et un bon séjour à Nouakchott,aux délégations étrangères.



Quant au président de la fédération, Nagi Ould Ichiddou, il a tenu à encourager les différentes sélections engagées dans cette compétition à défendre les couleurs nationales.Certains de ses collègues présidents de fédérations nationales ont tenu à rehausser de leur présence au démarrage du tournoi,en guise de solidarité.









