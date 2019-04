BoghÃ©/Caritas Mauritanie : Atelier de prÃ©sentation du projet

Journal Le Terroir - Le bureau de l’ONG-Caritas Mauritanie au Brakna a abrité le jeudi, 28 Mars une cérémonie de Présentation du Projet "d’Appui à la Sécurité Alimentaire et la Résilience Climatique" « PASARC ». Dans une allocution d’ouverture, M. Hamadi Ba, coordonnateur des projets de développement intégrés de Caritas Mauritanie a exprimé sa fierté de recevoir les participants dans la salle avant de leur souhaiter la bienvenue.



Lui succédant, le Hakem de la Moughataa de Boghé, a indiqué lui, que ce projet est d’une importance capitale dans la zone et promis que l’accompagnement du projet par les services déconcentrés de l’Etat. Ensuite, M. Alassane Amadou DJIGO, Chef de Projet a fait une présentation détaillée des grands axes du projet devant les participants.



Ce projet a pour vocation de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience au changement climatique dans le Brakna Sud, à travers un développement intégré et concerté. Il est soutenu par la commission de l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement dans le cadre de l’appui de l’alliance Mauritanienne contre le changement climatique à travers des initiatives locales d’adaptation et d’atténuation.



Parmi ses objectifs, on peut citer entre autres, la structuration des organisations des producteurs agricoles, l’acquisition de nouvelles pratiques agricoles respectueuses de l'environnement (pratiques agroécologique), la réflexion et la concertation entre acteurs locaux et autorités sur la gestion des ressources naturelles, ainsi que la mise en œuvre d’actions de préservation de l’environnement, d’adaptation et d’atténuation aux effets du changement climatique.



Le projet PASARC s’inscrit dans la continuité des projets déjà mise en œuvre par Caritas Mauritanie avec l’appui technique de Caritas France dans le Brakna, il s’agit du Projet d’Appui au Développement du Brakna (2008-2012) qui concernait une zone regroupant 64 villages soutenu par un consortium (Union européenne, Caritas International, Caritas France et Caritas Belgique).



Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA) 2014-2018 34 villages appuyé par (l’Agence de Française de Développement, Fondation Caritas France, qui a eu pour objectif général de « renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition ».



De 2019 à 2022, d’importantes actions seront mises en œuvre, telles l’accompagnement des producteurs agricoles dans les démarches pour l’accès des populations au foncier, dans les aménagements, la sécurisation, l’équipement, la dotation en intrants, la promotion de pratiques de l’agroécologie et la préservation de l’environnement, l’accompagnement des jeunes et de groupement féminins et la structuration des OPA a indiqué M. Alassane Amadou DJIGO, Chef de Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience Climatique [PASARC] au Brakna Sud.



Le chef du projet a fait un bref survol de la création de CARITAS- Mauritanie qui dit-il est une association de droit Mauritanien qui est née au moment des grandes sécheresses en 1972 notamment et qui s’est beaucoup investi dans les Actions d’urgences à cette période. Une association qui va s’orienter plus tard vers le développement, sous forme de projets intégrés ciblant la population plus vulnérable (rurale/urbaine) à partir des années 1980.



Les participants ont pris tour à tour la parole pour se féliciter des acquis considérables enregistrés par l’association dans le domaine du développement. Le délégué régional du MDR a asséné quant à lui des criques acerbes, indiquant au passage la faible implication de la délégation dans les nombreuses activités menées antérieurement par CARITAS dans la région du Brakna.



Une thèse qui a été balayée par l’un des responsables du projet qui a précisé l’implication de des services départementaux de l’Etat dans la mise en œuvre de certaines activités entreprises par Caritas Mauritanie. Les producteurs présents ont donné une appréciation positive sur des actions menées par l’organisation auprès des populations, notamment dans les domaines de renforcement des capacités techniques et organisationnelles



Les bénéficiaires du projet sont les producteurs rizicoles et maraichers, les GIE des jeunes, les producteurs opérant dans les cultures de décrues et les groupements de femmes et mais aussi les services techniques de l’Etat et les élus locaux.



Daouda Abdoul Kader DIOP



