Le FC Nouadhibou bat la Snim et consolide son rang de leader !

RIM Sport - Le Fc NOUADHIBOU avait l’ occasion de conforter sa position de leader de la Super-D1, lors du derby de Nouadhibou contre l' ASC SNIM , ce samedi dans le cadre de la 21ème journée.



Les Oranges l' ont réussi en l'emportant sur la plus petite des marges(1-0) . L'unique de la rencontre est l'oeuvre du milieu international Abdoulaye Sileye Gaye dit "Palaye" à la 65e minute.



Grâce à cette victoire, le Fc NOUADHIBOU met la pression sur ses poursuivants immédiats dans la course au titre. L' équipe Orange de Nouadhibou compte désormais (46 points+28 ) , à 8 écarts du dauphin provisoire ASC KÉDIA.



Source : SD1M









