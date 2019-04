Mauritanie : sit-in pour demander la libÃ©ration de blogueurs

Saharamédias - Des dizaines d’activistes des droits de l’homme et des libertés en Mauritanie ont observé un sit-in ce lundi devant la prison civile de Nouakchott pour demander la libération immédiate des deux blogueurs Abderrahmane O. Wedady et Cheikh O. Jiddou emprisonnés pour diffamation.



Ce sit-in a été organisé par « la campagne des libertés en Mauritanie », une campagne lancée par un groupe de jeunes mauritaniens dans un premier temps sur les réseaux sociaux.



Les manifestants réclamaient la libération immédiate des détenus, considérant que leur présence en prison est une menace réelle pour le niveau des libertés dans le pays.



Les deux blogueurs ont été écroués à la demande du parquet général après qu’ils aient publié des informations relatives au gel de deux milliards de dollars de fonds mauritaniens suspects aux Emirats arabes unis qui seraient rattachés au président mauritanien, Mohamed O. Abdel Aziz.



Les autorités judiciaires mauritaniennes ont annoncé avoir ouvert une enquête à propos de ce sujet et qu’elles auraient reçu un démenti formel des autorités émiraties.



Le président mauritanien a pour sa part nié toute relation avec le sujet et a affirmé qu’il s’agit de simples rumeurs.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité