Le PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã  Dakar pour lâ€™investiture du PrÃ©sident sÃ©nÃ©galais

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé lundi après- midi à Dakar pour assister à l’investiture du Président sénégalais, Monsieur Macky Sall.



Le Chef de l’Etat a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Léopold Sedar Senghor par son homologue sénégalais élu, Monsieur Macky Sall entouré de certains membres du gouvernement et de hautes personnalités de l’Etat sénégalais.



Après avoir écouté les hymnes nationaux mauritanien et sénégalais, les deux présidents ont passé en revue des unités de la garde d’honneur sénégalaise.



Le Président sénégalais a salué la délégation mauritanienne d’accompagnement tandis que le Chef de l’Etat a salué les membres de la mission d’honneur sénégalaise d’accompagnement ainsi que le personnel de l’ambassade de Mauritanie à Dakar en plus des représentants de la colonie mauritanienne résident au Sénégal.



Les deux Présidents ont, par la suite, eu des entretiens au salon d’honneur de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor avant que le Président de la République ne se rende à sa résidence.



Les entretiens se sont déroulés en présence du Président gambien, Monsieur Adama Barrow, présent à l’aéroport pour assister à l’investiture du Président sénégalais.













