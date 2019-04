Camp de vacances sportives pour jeunes adolescentes : lancement en fanfare [PhotoReportage]

Rimsport - 100 jeunes adolescentes de moins de 20 ans et 10 accompagnatrices, venant de 12 wilaya du pays sont regroupées, depuis le 29 mars dernier, à Nouakchott dans un camp de vacances initié par la Fédération mauritanienne de Basket Ball, avec l'appui du Projet Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel en Mauritanie.



Ce camp, premier du genre, vise évidemment à leur apprendre les rudiments du basket afin de le promouvoir au niveau des filles mais aussi de traiter les thèmes forts comme le mariage précoce et autres maux dont souffre notre société.



L’objectif de ce premier camp est de « mieux armer ces jeunes adolescentes afin de les mettre à l’abri des dangers qui menacent leur autonomisation ».

Des conférences, rencontres avec des femmes leaders ou chefs d’entreprise, visites de centres d’intérêt, permettront d’atteindre cet objectif. Elles pratiquent une activité physique pour lutter contre la sédentarité, les effets du vieillissement, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, les dérives, les violences, la discrimination, la radicalisation.



« Elles pratiqueront au cours de ce camp, un sport collectif qui favorise la mixité, qui produit la communication, permet le développement des valeurs personnelles et sociales, la cohésion sociale, l’esprit d’entraide la confiance en soi, le self contrôle, le respect des règles et de l’autorité », a fait savoir Youssouf Fall, président de la FBBRIM,lors du lancement officiel, ce lundi 1 er avril, de ce camp, dans l’amphithéâtre de la FFRIM.



« Ce sport, souligne-t-il, c’est le basket ball,l’un des trois sports prioritaires retenus par la Stratégie du gouvernement pour la période 2015-2020, premier sport féminin en Mauritanie et deuxième sport en Afrique ».



Le patron du basket mauritanien espère que cette action contribuera à renforcer celle de l’Etat visant l’insertion sociale et économique des jeunes. En tant qu’acteur et témoin de l’histoire du développement du sport dans notre pays, le président de la FBBRIM rappelle que « les initiatives novatrices et les réalisations enregistrées dans le domaine de la jeunesse et des sports, au cours de cette dernière décade, et particulièrement depuis 2011, sont non seulement significatives mais jamais égalées depuis notre accession à la souveraineté nationale».



S’adressant aux participantes, le président de la FBBRIM les invite à « faire bon usage du capital de connaissances théoriques et pratiques qu’elles vont acquérir, au cours de cette formation, je dis bien formation car ce camp n’est autre qu’un lieu d’éducation ».



Fall remerciera le coordinateur du PCDIM et son équipe qui on très tôt cru en notre projet, l’ont financé et accompagné afin d’en faire une réalité aujourd’hui. Il remercia également le président de la FFRIM, Ahmed Ould Yahya,qui a bien voulu mettre à notre disposition ses locaux et son staff qui a, dit-il, abattu auprès de nous un travail remarquable.



Prenant la parole à son tour, le coordinateur du Projet Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel en Mauritanie,Mohamed Salem Ould Boukhreïss a justifié le choix porté sur la FBBRIM en tant que fédération structurée et sa présence effective sur toute l’étendue du territoire national. Elle a su décliner un projet porteur de camp sportif axé sur les jeunes adolescentes.



C’est dans cette optique que le projet mesurant la pertinence de ce camp et partant la promotion du sport féminin a trouvé nécessaire d’appuyer la FBBRIM pour l’exécution de cet important projet sportif. Pour Ould Boukhreïss, ex international mauritanien, l’éducation au sport doit s’effectuer au jeune âge afin de permettre au delà de combattre les fléaux l’extrémisme violent, le racisme et de favoriser une meilleure cohésion sociale.



Il a convié les participantes à être une fois de retour dans leurs localités des ambassadrices du sport et du raffermissement des liens séculaires de vivre ensemble et de solidarité.



Enfin,Ould Boukhreïss espère qu’elles porteront le flambeau et contribueront ainsi au développement de la pratique du sport et de communion, dans leurs régions.



De son côté, le directeur général des Sports, Aliou Diagana a salué les efforts consentis par la FBBRIM,en coordination avec le projet de prévention des conflits pour regrouper les jeunes adolescentes venant d’horizons divers dans un camp où elles bénéficieront d’enseignements.



Diagana appréciera la représentativité notée dans les instances et les démembrements de la Fédé sans oublier l’entraide sportive scellée entre la FFRIM et la FBBRIM. Il exhortera les participantes à tirer le maximum d’enseignements de ce camp.



Au cours de ce regroupement qui se poursuivra jusqu'au 7 avril prochain, les jeunes adolescentes ont visité le stade Cheikha et le siège de la FFRIM.Elles ont été invitées à dîner par le président de ladite association Ahmed Ould Yahya et découvriront d’autres sites.



