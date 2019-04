Nouakchott-Sud : Des bandes de mineurs arrÃªtÃ©es pour vols et agressions

Tawary - Les hommes du commissariat de police chargé des mineurs en conflit avec la loi à Arafat, ont réussi à arrêter au courant de la semaine dernière, trois bandes de mineurs (15, 16 et 17 ans), pour vols à main armée et vol à la tire.



Selon des informations, ces mineurs opèrent le plus souvent sous les effets de la drogue. Et en cas de résistance de la part de leur cible, ils utilisent des armes blanches. Les éléments des bandes opèrent à bord des scooters dans les rues des quartiers de la ville.



Leurs moments favoris sont le matin et la tombée de la nuit, selon des sources de Tawary. Deux parmi eux qui avaient subtilisé le sac d’une enseignante à Arafat, près du marché, ont été épinglés au cours d'un accident sur la route de Rosso.



Entre le 23 et 29 mars dernier, les différents commissariats de police relevant de la direction régionale de la sûreté de Nouakchott-Sud ont enregistré plusieurs plaintes de la part de citoyens victimes de vol de la part de ces bandes.



Face à cette situation, le Directeur régional de la sûreté de Nouakchott-Sud, a mobilisé ses hommes qui ont parvenu en peu de temps à arrêter tous les membres des bandes impliquées dans des vols. Selon des observateurs, il s’agit d’un chef de police qui veille de façon permanente sur le fonctionnement de ses services sur le terrain.



Le démantèlement des gangs a été réussi suite à des renseignements fiables puis à la surveillance constante de leurs mouvements par les policiers, selon une source. Des téléphones et autres effets subtilisés ont été retrouvés avec-eux, dit-on.



Ils doivent passer devant les autorités judiciaires avant d’être déposés au centre de rééducation des mineurs, indiquent nos sources.













