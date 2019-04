Mauritanie : la rÃ©ponse du gouvernement aux dolÃ©ances de lâ€™opposition

Saharamédias - Des sources propres à Sahara Media lui ont révélé le contenu des discussions qui ont lieu ce mardi entre le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et la délégation de l’opposition.



Le ministre devait notifier à l’opposition les réponses du gouvernement à sa lettre relative aux prochaines élections présidentielles.



Selon nos sources le ministre s’est engagé auprès de la délégation de l’opposition à ajouter deux personnes de l’opposition à la commission électorale nationale indépendante, de dissoudre celle-ci dans deux ans, à annuler les mandats d’arrêt et les poursuites contre les opposants à l’étranger, des requêtes présentées par l’opposition.



Selon nos sources les dirigeants de l’opposition ont rejeté la proposition du gouvernement par rapport à l’ajout de deux membres de l’opposition à la CENI exigeant une répartition équitable des membres entre les deux parties, la plus importante revendication de l’opposition.



Dans sa lettre au gouvernement l’opposition réclamait, outre une recomposition de la CENI, la mise à jour de la liste électorale et la présence d’observateurs internationaux.



Cette réunion est la première entre le gouvernement et l’opposition depuis que celle-ci avait adressé sa lettre au gouvernement il y a près d’un mois.













