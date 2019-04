Mauritanie : sit-in des professeurs du secondaire

Apanews - Des professeurs affiliés au Syndicat indépendant de l’enseignement secondaire en Mauritanie ont observé mardi un sit-in devant le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle à Nouakchott pour revendiquer des augmentations salariales, a-t-on constaté sur place.



« Nous exigeons des conditions meilleures », ont scandé les participants au sit-in qui portaient des banderoles où sont inscrits des slogans exprimant leurs doléances.



Parmi ces slogans figurent notamment « stop à l’injustice contre les professeurs » ou encore « la dignité du professeur au dessus de toute considération ».



Un porte parole des manifestants a martelé que les professeurs sont à bout de leur patience et qu’ils ne resteront pas silencieux face à la faiblesse de leurs salaires et indemnités.



Il a expliqué que le traitement actuel du professeur du secondaire ne couvre pas le seuil minimal de ses besoins en matière de nourriture, de logement et de soins de santé.



Selon lui, les doléances concrètes sont essentiellement une augmentation conséquente du salaire et des indemnités, un logement décent pour chaque professeur et de nouvelles indemnités.



Tous les moyens légitimes sont envisagés pour obtenir gain de cause, a prévenu le porte parole qui a invité les autres syndicats de l’enseignement secondaire à se joindre à ce mouvement de protestation.



