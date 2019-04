Câ€™est ainsi que les dirigeants du coup dâ€™Ã‰tat du 16 mars ont vÃ©cu leur derniÃ¨re nuit Ã  Jreida (vidÃ©o)

Adrar Info - Lors de son entretien dans l'émission « carnets nationaux », Abou Taleb Ould Abdelkader, fils El Marhoum le colonel Kader a déclaré : que les jeunes militaires membres du « commando du 16 Mars1981 », lui ont dit que les trois principaux responsables de la tentative, Ahmed Salem Ould Sidi, Kader et Niang Moustapha, avaient vécu leur dernière nuit comme s'ils n'attendaient pas leur exécution le lendemain matin.



Le fils du chef de la tentative a ajouté que les jeunes lui ont raconté que leurs chefs condamnés à mort, riaient et jouaient comme si de rien n'était. Il a indiqué que l'un de ces jeunes militaires nommé Brahim Ould Ely lui a conté que : "Ce soir là , Niang Moustapha était adossé contre moi.



Après quelque temps passé dans cette position, je lui ai demandé de la changer pour me permettre de me reposer, à mon tour, un peu. Niang m’a répondu par une taquinerie en Hassaniya : Qu’as-tu à envier ton ami qui sera exécuté à l'aube ? " ( اشحاسدلاصويحبك لاه انعدم امعصباح )



Le même Brahim Ould Ely a confirmé que le colonel Ahmed Salem Ould Sidi dormait, profondément, ce soir là, tout aussi normalement que d'habitude.



C'est ce qui, dit-il, a impressionné les jeunes militaires membres du commando et les a beaucoup influencés.



Pour écouter les propos du fils de Kader, cliquer la vidéo :







Source :http://www.nawafedh.com/?q=node/10251



Traduit par adrar.info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité