Mauritanie : Appel Ã  candidature au Prix Cheikh Omar Ndiaye 2019

Mauriweb - Le Club des Jeunes Journalistes - en partenariat avec le Projet Prévention de Conflits et de Promotion du Dialogue Interculturel, organise la 3e édition du Prix Cheikh Oumar Ndiaye.



Les lauréats seront récompensés à l’occasion du 3 Mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Le dépôt de candidature est ouvert du 01 au 22 Avril 2019 à 12h 00 GMT. Le postulant doit être :



journaliste exerçant en Mauritanie



Il doit présenter :



un seul reportage télé, radio en Arabe, Français ou en langue nationale ou un seul reportage presse écrite / en ligne en Arabe ou en Français publié sur un media entre le 1 janvier 2017 et le 21 avril 2019 jamais présenté au jury du prix;



et envoyé avant la date limite à cette adresse (prixchek19@gmail.com) ou au siège de Radio Nouakchott Libre.



Le postulant pour la photographie journalistique doit faire une photo sur thème Enfants en situation de mobilité (fille domestique, enfant migrant, enfant de la rue…) tout en respectant les droits et la vie privée de l’enfant.



Le Prix rend hommage à ce premier président du Club, Cheikh Oumar Ndiaye, à notre confrère Ahmed Taleb et au président de la fondation Errahma, Ahmeddou Ould Abdel Aziz. Les trois nous ont quittés un jour du 22 décembre dans un accident de la route alors qu’ils étaient en mission humanitaire.



Le CJJ vise la promotion de l’esprit unitaire et inclusif de ces trois jeunes mauritaniens disparus à la fleur de l’âge et à encourager le journalisme de qualité.













