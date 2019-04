Ewlade Leblade sort une chanson dÃ©diÃ©e aux prisonniers dâ€™opinion et critique sans mÃ©nagement Aziz

Taqadoumy - Le très célèbre groupe de rap Ewlade Leblade, très engagé et hostile à l’actuel pouvoir mauritanien, vient de sortir une nouvelle chanson en hommage aux détenus d’opinion de manière générale et aux blogueurs récemment arrêtés et déférés en prison.



Dans cette chanson, où le groupe critique sans ménagement Aziz et son pouvoir, Ewlade Leblade en appelle à la liberté, déplorant l’absence de justice et une République dévoyée de ses valeurs et critiquant sans ménagement le Président mauritanien.



Deux blogueurs, en l’occurrence Abderrahmane O. Weddady et Cheikh Ould Jiddou ont été jetés derrière les verrous, à la suite de leur accusation par le parquet général de diffamation, rappelle-t-on.



Ce n’est pas la première fois que le groupe de rap Ewlade Leblade sort des clips virulents contre le régime de Nouakchott, notamment contre Ould Abdel Aziz et les symboles de son système, puisqu’il en produit régulièrement, surtout aux périodes de fortes tensions entre le régime et ses gouvernés et plus particulièrement ses farouches opposants.



Traduit de l'Arabe par Cridem



https://taqadoumy.net/?p=13223

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité