PrÃ©sidentielle 2019 : Le bureau exÃ©cutif du RFD se rÃ©unit ce mercredi

Tawary - Le bureau exécutif du parti Rassemblement des forces démocratiques (RFD) se réunit, ce mercredi 3 avril, dans son siège central, à Nouakchott, rapporte une source fiable.



Au cours de cette réunion, il sera question de sa position définitive concernant sa participation à l’élection présidentielle de juin prochain. En ce qui concernant le retard de cette décision, le parti attendait le retour de son président, Monsieur Ahmed Ould Daddah qui était en voyage au Niger. Nous signalons que la totalité des partis de l’opposition ont déjà pris leur position à propos de la présidentielle.



L’UFP va annoncer officiellement, le samedi 6 avril, la candidature de son président Mohamed Ould Maouloud, à la présidentielle. Cependant, les partis Tawassoul, Hatem, Moustaqbal et quelque personnalités indépendantes soutiennent l’ex-premier ministre, Monsieur Sidi Mohamed Ould Boubacar.



Alors que le pacte national pour le développement et la démocratie (PNDD-Adil), que dirige Ould Waghef, a quitté le navire de l’opposition pour se ranger du côté de la majorité en soutenant, le candidat, Ould Ghazwanai.









