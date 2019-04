MarchÃ©s publics: Tous les sites des commissions sectorielles en panne

Mauriweb - Mis en place dans le cadre d'une quête de transparence dans la publicité des marchés publics, les sites des commissions sectorielles de passation des marchés publics sont en panne depuis plusieurs semaines, constate-t-on sur le site de l'Autorité de régulation.



Aucune information ne transparait ces jours-ci sur ces sites et ceux malgré une commande publique importante que ne relaie que le site de la commission nationale de contrôle des marchés publics.



Ce dernier, seul opérationnel, évoque les motivations de ses décisions mais ne renseigne pas forcément sur les détails des marchés attribués ou ajournés par la commission. Sur même sur ce site opérationnel, les avis d'attribution définitive remontent à l'année 2016.



Pire encore, le lien de la commission sectorielle des services sociaux (http://www.cpmpss.gov.org) renvoie à un site d'un gouvernement étranger. Rien ne vaut donc l'expérience:



adresses des sites électroniques des commissions sectorielles de passation des marchés publics:



-Secteurs de l'Administration, de la Culture et de la Communication (CPMPS/ACC) : http://www.cpmpsacc.org



-Secteurs des Services de Base et des Industries Extractives (CPMP/SSBIE) : http://www.cpmpssbie.mr/



-Secteurs de l'Economie et des Finances (CPMP/SEF) : http://www.cmsef.mr/



-Secteurs des infrastructures : http://www.cpmpsi.mr/



-Secteur Rural (CPMP/SR) : http://www.cpmpsr.com/



-Secteurs Sociaux (CPMP/SS) : http://www.cpmpss.gov.org/



-Secteurs de Souveraineté (CPMP/SSouv) : http://www.cpmpss.org/













