Mauritanie : lâ€™opposition menace de boycotter la prÃ©sidentielle

Alakhbar - L'alliance électorale de l'opposition mauritanienne a menacé de boycotter les élections présidentielles de 2019 en guise de protestation contre la composition de la CENI (Commission électorale nationale indépendante).



« Excepté un seul, tous les autres membres de la CENI, appartenaient à des partis soutenant le candidat (du pouvoir) Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani », ex-chef d'état major des Armées, a dénoncé le chef de la coalition de l’opposition, Mohamed Ould Mouloud, lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Nouakchott.



L'opposition se dit toutefois prête à accepter un compromis suivant des solutions juridiques de la question de la composition de la CENI.



Cette réaction de l’opposition intervient après la proposition du ministre de l'Intérieur, Ahmedou Ould Abdalla, d’élargir la CENI en y ajoutant deux nouveaux nombres de l’opposition et en réduisant son mandat à deux ans.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité