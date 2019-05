Mauritanie : hausse de 8% du nombre dâ€™inscrits sur les listes Ã©lectorales

Les Mauritanies - Après une mise à jour du fichier électoral par la CENI (dans le cadre du résultat du recensement administratif à vocation électorale), le nombre d’électeurs a enregistré une légère hausse.



En effet, la liste électorale a connu une hausse de 8%, soit 1428000 d’électeurs inscrits en 2018 (élections municipales, régionales, locales et législatives) contre 1.544.132 électeurs (présidentielles 2019).



Dans un communiqué publié, dimanche 19 mai, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a souligné qu’après avoir effectué une mise à niveau du fichier , les résultats se présentent comme suit :



1 – nombre de personnes recensées : 329.560 dont 127.214 nouveaux électeurs



2 – Liste électorale nouvelle : 1.544.132 électeurs.



En outre, l’instance a fait savoir qu’elle va procéder à la publication de la liste provisoire sur son site électronique dans les délais réglementaires : www.ceni.mr.



E rappel, la date de l’ouverture officielle de la campagne en vue de l’élection présidentielle mauritanienne est prévue le vendredi 7 juin .Et le scrutin sera clôturé le vendredi 20 juin à minuit, soit une durée de 14 jours.



Selon une note de la CENI, publiée le 16 avril dernier, les mauritaniens iront également aux urnes le samedi 22 juin à 7 heures. Et le scrutin sera clôturé à 19 heures le même jour.



Ibrahima Junior Dia









