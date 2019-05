[Libre Expression] Le systÃ¨me politique de la junte militaire a de beaux jours/ Par Adama Ngaide

Adama Ngaide - Penser bouter ces militaires via une élection déjà truquée, c'est se tromper d’opportunité...



A mon avis, l'opposition vient encore d'accepter sa défaite et le destin imposé par la junte militaire. L'avenir s'assombrit. Incha Allah en Juin la volonté populaire sera confisquée. Rien ne change si ce n'est une reconfiguration "savante" du paysage avec des transhumances dont certaines seront renversantes.



Wait and See.... L'hégémonie arabe sera renforcée....le courtage, le clanisme renforcés...La majorité noire verra ses mauvaises conditions d'existence empirées...



L'opposition avait mille et une raison d’opérer une unité autour d’éléments essentiels qui traumatiseraient le pouvoir et qui auraient mobilisé les mauritaniens pour bouter dehors le régime.



Ceci me fait dire que l'opposition, par calcul, par complicité et par naïveté coupable a encore failli à sa mission et ce, à plusieurs niveaux.



En effet, il existe tellement d’éléments qui devaient amener l'opposition à s'unir.



1er Élément: Il fallait refuser toute candidature d'un militaire en fonction ou à la retraite.



2eme Élément: Il fallait exiger l’accessibilité du fichier à tous les acteurs politiques....



3eme Élément: Exiger une CENI totalement indépendante.



4eme Élément: Exiger un Conseil Constitutionnel compose d'Hommes indépendants et rompus à la science juridique.



5. Exiger une neutralité des commis de l’état et des Hommes de loi en élaborant des mesures drastiques qui les empêcheraient de pencher pour le(s) candidat(s) du système...



6. Mettre en place une loi électorale exigeante pour contrecarrer les pratiques immorales (achat des consciences par exemple)



Entre autres.......



Seulement voila, l'envie de vouloir réduire la politique à une stratégie utilitaire résout invariablement l’opposition à cette entreprise utopique d’accès à la présidence, elle-même amplifiée, par des querelles puériles en son sein....



Nous avons encore raté, et de façon délibérée, une belle opportunité de mobilisation qui nous aurait donné une légitimité pour le soulèvement contre ce système raciste, militaire et feodalo-clanique.



De surcroit, on a opté pour légitimer la junte militaire. On a opté pour légitimer la mise en scène azizienne de la dévolution militaire du pouvoir avec comme cynique projet son retour au pouvoir.



Et comme disait le doyen, maintenant que le Toufam (Zrig) est fait, il faut le boire.......Au coucher du soleil..



Adama Ngaide. USA









