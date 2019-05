Mauritanie : les garde-cÃ´tes font Ã©chec Ã  une tentative de migration clandestine

Sahara Médias - Les garde-côtes mauritaniens ont intercepté dans la soirée du lundi, une pirogue dans la zone maritime en face de Nouadhibou, transportant 9 clandestins qui tentaient de se rendre en Espagne.



Selon le correspondant de Sahara Medias, citant des sources sécuritaires, les clandestins parmi lesquels des femmes, étaient des ressortissants de différents pays africains. L’embarcation et son contenu ont été confisqués et les clandestins conduits à l’hôpital pour des examens médicaux, en attendant leur rapatriement vers leur pays d’origine.



L’armée mauritanienne, au cours des derniers mois, avait intercepté des clandestins qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles.



Elle avait par ailleurs sauvé des clandestins en pleine mer, venant du Sénégal, après que leur embarcation soit tombée en panne.









