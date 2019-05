Dupont-Aignan veut instaurer le contrÃ´le des naissances en Afrique

Valeurs Actuelles - Interrogé sur l’immigration lors du débat organisé lundi 20 mai sur LCI avec les têtes de listes des élections européennes, le président de Debout la France a fait part de propositions fortes.



Nicolas Dupont-Aignan s’est fait remarquer lors du débat organisé par LCI pour les élections européennes. La tête de liste « Le courage de défendre les Français » a tenu à faire part de ses propositions pour répondre à la question de l’immigration.



« Il faut s’attaquer un à tabou »



« L’immigration est un drame humanitaire ! Mais pour le régler, la première des choses, c’est de rétablir nos frontières nationales. Aucun pays dans le monde n’a réglé les problèmes liés à l’immigration massive sans contrôler ses frontières », a commencé le président de Debout la France.



« L’Europe est face à un défi géopolitique considérable : la population africaine va doubler en 30 ans, soit 1 milliard en plus ! Face à cela, les discussions de savoir qui est gentil ou méchant, c’est absurde », juge Nicolas Dupont-Aignan, avant de lancer : « J’ose le dire, il faut s’attaquer à un tabou : le contrôle des naissances en Afrique comme l’a fait en son temps la Chine pour réussir sa transition économique. Les pays africains le savent très bien ! »



Un parallèle avec la politique de l’enfant unique mis en place en Chine qui n’a pas manqué de faire réagir les autres candidats, dont Yannick Jadot. « Il y a une façon de faire des ruptures démographiques. C’est de mettre les petites filles à l’école, c’est de donner du travail aux femmes. Ce n’est pas le contrôle des naissances à la chinoise », a réagi le candidat EELV.













