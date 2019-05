Paris : une rencontre entre les banques mauritaniennes et leurs correspondants europÃ©ens

BCM - La Capitale française, Paris, abrite, depuis lundi 20 mai 2019, une rencontre de coordination et concertation entre les banques mauritaniennes et leurs correspondants européens. La rencontre est initiée par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM). Elle dure deux jours. Elle réunit de hauts responsables de la BCM, des représentants de tout le système bancaire mauritanien et des représentants de plus d’une trentaine de banques européennes.



L’ouverture de la rencontre a été marquée par une présentation du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, Monsieur Abdel Aziz Ould Dahi, sur la situation économique et politique du pays, notamment les performances enregistrées ces dernières années et saluées par tous les partenaires de la Mauritanie, dont les services du Fonds Monétaires International (FMI).



M. le Gouverneur a mis l’accent sur les perspectives économiques prometteuses du pays, notamment avec l’exploitation imminente des sources gazières dont le potentiel dans le pays est particulièrement important.



Concernant le cadre institutionnel du système financier, Monsieur le Gouverneur a souligné l’achèvement de la révision et de la modernisation du cadre juridique et réglementaire du secteur, doté désormais d’instruments répondants aux critères internationaux et d’une gestion moderne.



Les représentants des banques européennes se sont félicités de cette rencontre. Ils ont valorisé les performances économiques du pays, réitérant la ferme volonté de leurs institutions à renforcer davantage les relations de partenariat et de coopération qui les unissent avec la Mauritanie.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité